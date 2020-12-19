港学民思潮前成员许颖婷离港赴美

已解散的香港学民思潮成员许颖婷前天在社交媒体上贴文称，由于收到多个警示，她选择离港赴美，但在美国将会继续“对抗敌人”。

今年21岁的许颖婷在面簿写道，自己“无奈”离港后，由于香港政局未明，前路怅惘，令人沮丧的新闻一浪接一浪，因此在初期选择保持低调。

但她强调，尽管流落他乡，依然会不忘初心，会勤学精进，将一生所学献于香港，“这才是出走的意义”。

许颖婷说：“离开只是一个过程，并不是结束，代表着的是另一种责任，去为无声的人发声；尽管人有软弱之时，但我对重光的决心依然。不管未来身处何方，我定必活用自己的长处去对抗敌人，延续斗志。”

资料显示，学民思潮在2011年成立，早期主要成员由学生组成，主张透过社会运动改变政治体制，此前的召集人是黄之锋。

学民思潮于2016年停止运作，黄之锋等人转而成立香港众志，但该组织也在今年6月底《香港国安法》实施前宣布解散。

网上资料显示，许颖婷曾参与2014年的“占中”运动；去年反修例抗争运动爆发时，她曾公开表态支持；去年4月，许颖婷发布一篇题为《I am from Hong Kong,not China》的文章，引起热烈讨论，海外许多亲中人士在不同渠道追击她。

今年3月，她也针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择“其他亚洲人”，并填上“香港人”，澄清与中国人之间的分别，希望令美国政府“更准确评估香港人这个群体的人数及需要”。

另一方面，香港前立法会议员朱凯迪称自己护照被收，无法离开香港。

他前天在面簿上写道: “被收passport（护照），离不开香港了”。

12月初，朱凯迪与其他七名泛民主派人士因参加未经官方批准的“七一”游行被捕。

据报道，案件于前天（17日）在西九龙裁判法院首次提堂，八人均获准保释，但控方以前立法会议员许智峰潜逃国外为例，要求法庭新增保释限制，包括不得离港、交出旅游证件、每周到警署报到等。

此前，朱凯迪也曾在11月因立法会三读审议国歌法期间的“臭水”事件，与其他两名前议员许智峰、陈志全被捕。许智峰于12月3日发表公开信证实离港。



