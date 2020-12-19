蚂蚁下架互联网存款产品 百度旗下度小满跟进

蚂蚁集团昨天称，根据近期监管部门对于互联网存款行业的最新规范要求，蚂蚁已经主动下架平台上的互联网存款产品，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受任何影响。此前，中国央行官员称互联网平台存款业务属于“无照驾驶”的非法金融活动，应纳入监管范围。

据路透社报道，蚂蚁集团并表示，会认真落实监管相关规范和要求，用科技手段更好地支持金融机构，服务实体经济；不过，京东集团旗下的京东金融、百度旗下度小满和出行服务提供商滴滴的平台上，此类产品依旧在售。

对此，一位中国国有大行个金部门人士解释，国有大行此前亦有与互联网开展过此类合作，不过占比很小并非主力，“更多是想跟市场的最新业态保持联接避免落伍”；此类业务“主要还是揽储很困难的小银行在做”。

“这类产品的主要问题，一是涉及异地吸存突破了银保监会原本针对中小银行的地域限制，二是揽储利率太高的话，很容易资产和负债端利率倒挂，埋下风险。”

该人士还说：“目前监管部门尚未出台政策明确规定这块业务不能做；蚂蚁比其他家更谨慎，也是意料中的事。”

“我自己都在京东金融上买存款，比我们银行私行的理财收益率都高。（这些产品）都是些小行的高息存款，50万以内存款保险罩着，很安心。”中国某南部省份股份行人士对路透社表示，百度旗下度小满、京东金融、滴滴金融等互联网平台均有开展的此类业务，其中京东金融合作的银行较多，“京东在推他们的金融云，希望卖给各家银行，（帮其销售存款）也是拉近关系的一种方式”。

据路透社查询，京东金融上“银行精选”频道里，与京东合作的银行约有20至30家，基本上都是民营银行及小型城商行；目前，还有十余家银行提供银行存款产品，存款产品期限三个月至五年不等。

其中，三个月期限的存款利率大多为1.65%，五年期产品则最高可至4.875%。产品介绍中，则突出介绍“50元起购”的投资门槛，以及“50万内100%赔付”这一存款保险保障的金额上限。与这些银行官网公示的存款利率相比，互联网平台上的存款产品，利率高出10至150bp不等。

滴滴金融和度小满平台上的产品介绍内容与京东金融类似，利率亦相近。

滴滴金融、京东金融未予置评。度小满昨天回复路透社称，会严格遵守相关政策规定及监管要求，拥抱监管，坚持合规经营。

度小满指出：“对于互联网存款业务，目前我们已启动平台上互联网存款产品下架处理工作，产品下架后将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。未来，我们会根据监管政策的要求，不断完善相关业务。”

中国央行金融稳定局局长孙天琦周二（15日）在中国互联网金融论坛上表示，互联网平台存款模式的实质是信息展示/存款营销/无牌照提供银行产品和服务，属“无照驾驶”的非法金融活动；对此类业务，未来需要明确银行准入资质和标准、研究出台针对高风险银行吸收存款行为的有关法律法规、完善审慎监管指标和有关规则等。

继三位核心人物被监管约谈，以及互联网小贷新规令其所处监管环境发生变化后，蚂蚁集团在上海证券交易所和香港联交所的两地上市计划于11月初被紧急叫停。蚂蚁集团董事长井贤栋周二在前述相同场合称，过去的一个多月，公司在监管的指导下全力做好暂缓上市善后工作。

