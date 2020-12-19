香港庇护法案闯关美参院失败

《香港人民自由与选择法》周五（18日）未能获得美国国会参议院一致通过。法案在一名共和党议员提出反对后，正式宣告在本届国会通关失败。不过，多位议员表示，将会在明年1月开始的新国会再次推动法案。

据美国之音报道，参议院民主党党鞭德宾和民主党参议员布鲁门撒尔，于周五赶在本届议期行程的最后一天议期将法案提交参议院院会，希望争取以无异议通过的方式推动法案。《香港人民自由与选择法》本月7日获得众议院两党迅速、一致的通过。

不过，共和党联邦参议员克鲁表示反对。据报道，他称这项立法是民主党人试图“推进他们企图改变美国移民法的长期目标”，并声称放宽的移民标准将有可能成为漏洞，让北京将有机会将间谍渗透进美国。

克鲁兹说：“今天的香港，正如我多次说过的，就是新柏林。然而，这项法案并不是为了解决这个问题。根据现行法律，香港个人在我们现有的移民法下就已经有资格成为难民。事实上，特朗普总统在7月份明确增加了可供分配给香港的难民名额。”

“相反的，这项法案是专门设计的，它将大幅降低难民和庇护身份的标注，”克鲁兹继续说道，“我们没有理由要降低这一标准，而且这么做存在着特别的风险。当我们这么做的时候，我们知道会被中国共产党用来派遣更多的中国间谍进入美国。”

民主党的德宾和布鲁门撒尔参议员多次指出，《香港人民自由与选择法》将针对法案中受益者提供完整且详细的背景安全调查。

法案内容主要为美国政府将为目前已持签证在美国，但返回香港可能面临政治迫害的香港人提供“临时保护身份”（Temporary Protected Status，简称TPS），将香港加入包括叙利亚等在内其他10个国家公民拥有美国TPS的行列，使目前已经生活在美国的香港人在持有的签证到期后得以继续留在美国。

法案还将要求，美国政府加速处理为逃离政治迫害的香港居民赴美难民申请程序，并将此类别申请排除在美国每年整体难民接收人数限制之外。

此外，即使美国撤销部分或全部香港的经贸特殊地位待遇，法案将在移民政策类别上将香港有别于中国大陆的移民申请。法案同时将推动国际合作，特别是鼓励理念相近的盟国为受到北京压迫的香港人提供庇护。

本届国会即将进入尾声，如果顺利的话，议员们将在下个星期进入圣诞假期休会状态。因此，克鲁兹反对的一票，代表了《香港人民自由与选择法》在国会结束前的最后一刻闯关失败。

时常公开声援香港社运人士的参议院情报委员会代理主席鲁比奥，此前曾对美国之音表示，他认为法案要在本届国会议期通过的难度相当大。

不过，鲁比奥也暗示，即使法案无法在本届国会通过，支持这项立法行动的议员将继续在明年努力推动。“希望这能让我们做好准备迅速行动，在新国会的一个月内就能展开行动。”