中国公布冠病疫苗接种计划 重点人群先打

中国今天（19日）公布了冠病疫苗接种计划，国家卫健委官员表示，中国将在冬春季对部分重点人群进行冠病疫苗接种，随着疫苗上市和产能提升，接种范围将进一步扩大。

综合澎湃新闻、环球网及新京报报道，中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人、国家卫生健康委副主任曾益新今天在国务院联防联控机制发布会上透露上述消息，并称这是疫苗接种分步走的第一步。

曾益新表示，此次接种的重点人群包括从事进口冷链物流、口岸工作人员、国内国际从事交通工作者、医疗疾控等感染风险较高人员以及前往感染风险高的国家地区的人员。

对于重点人群接种的背景，曾益新解释说，这部分人群由于工作岗位的关系，被病毒感染的风险相对比其他人群更高。优先为他们接种，既是对他们进行保护，也有利于总体疫情防控。

曾益新指出，目前中国“外防输入、内防反弹”的压力仍大，外防输入“不仅要防人，也要防物”。

曾益新提到，随着后续疫苗正式上市、生产供应保证能力逐步提升，对老年人、有基础疾病的高危人群以及后续的普通人群，疫苗接种工作都会全面、有序开展，“目标是力争通过主动免疫建立群体免疫保护链。”

对于中国国产疫苗的进展，曾益新表示，中国已同步开展了基于五条技术路线的研发攻关，从4月2日批准第一个疫苗开展I、II期临床试验，到6月份批准三个疫苗紧急使用，再到7月份以来多个疫苗陆续在境外开展III期临床试验，总体工作进展顺利。

另外，对于疫苗的安全性问题，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍说，主要分两种情况，一种是不良反应，指合格的疫苗经过规范的接种以后，产生的跟接种目的无关，或意外发生的一些损害的反应，包括一般反应和异常反应，所有药品，包括疫苗，都会产生不良反应，这是在允许范围之内的；另一种是偶合反应，指接种者在接种时恰巧处于其他一些疾病潜伏期或发病前的状态，之后巧合发病。这种情况跟疫苗的接种和质量无关，不属于不良反应。

焦雅辉还说，从前期观察到的不良反应，中国和国外的不完全一样，一方面没有出现非常严重的不良反应，另一方面，常见的不良反应包括头痛发热、接种部位局部红晕、硬块、咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻等。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，7月份以来，中国已对高风险暴露人群进行紧急接种累计完成100多万剂次，没有出现严重的不良反应。



