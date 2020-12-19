王毅批美制造麦卡锡主义 但愿与拜登合作

中国国务委员兼外长王毅说，中国愿意在主要优先事务上与美国总统当选人拜登合作。但他警告，美国的许多中国批评者正在制造一种“麦卡锡主义”氛围，忽视两国共同的利益。

据法新社报道，王毅昨晚在北京同美国亚洲协会举行视频交流时说，希望拜登明年1月20日上任后，中国和美国这两大经济强权能够回归谈判以及相互信任。“美国对中国的政策尽快回到客观与理性，是很重要的。”

王毅也指出，拜登当选总统后提出的四大执政优先事项中，中美至少在抗击疫情、经济复苏、气候变化三大领域拥有广泛合作空间。他强调，当前最紧迫的任务是共同应对冠病疫情。

“中方愿视美方的需要继续提供力所能及的支持。双方也可在诊疗经验、防护物资生产、疫苗研制分发等方面加强合作，同时发挥各自优势，支持第三国抗击疫情，为推动构建人类卫生健康共同体作出贡献。”

中美关系在过去几年逐渐恶化。特朗普政府认为，美国数十年来与中国打交道的政策已宣告失败，并指控中国窃取美国智慧财产、透过基础建设计划胁迫其它国家等；最近几个月，美国国务卿蓬佩奥也陆续中止中国资助的交流计划、紧缩中国学生和中国共产党党员及其家属的签证。

王毅接着批评“麦卡锡主义”冲击国际交往，并称美国政府高官在攻击指责中国，而且没有任何真凭实据，只是一种不负责任的“有罪推定”和情绪化的宣泄。究其原因，在于美国一些政客在涉华问题上作出了一系列战略误判：

一是无视中美存在广泛共同利益和巨大合作空间，从战略认知上执意将中国列为主要威胁，扣歪了第一颗纽扣，以致不惜发动“全政府战略”，集中几乎所有资源来打压中国；二是从意识形态偏见出发，攻击和抹黑中国共产党；三是企图通过极限施压迫使中国屈服；四是企图在国际上搞反华同盟。

据中国外交部官网消息，王毅指出，中美关系出现严重困难是中国不愿意看到的。他呼吁，双方应该从中美建交以来的风雨中汲取有益经验教训，美国方的对华政策应当尽早回归客观和理性。

“我们始终认为，中美利益已深度交融，双方谁也离不开谁、谁也改变不了谁、谁也不必取代谁。中美关系不是你输我赢的零和游戏，任何一方的成功都不必以另一方的失败为代价。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。”

王毅同时呼吁，美国应停止滥用国家安全概念，停止无理打压中国企业。美国不断增加制裁中国企业的名单，是不可思议且无法接受。他说，美国应回归理性，切实为中国企业经营投资，提供开放、公平、非歧视的环境。

据路透社报道，昨天有数十家中国企业被美国列入实体清单，其中包括芯片制造大厂中芯国际。据了解，这些企业一旦被列入实体清单，他们必须获得美国商务部特别许可，美国供应商才能向受影响企业提供重要产品。