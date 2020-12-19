王毅盼澳洲认真思考中国到底是不是威胁

中国国务委员兼外长王毅指出，中澳关系当前的困难局面，不是中国希望看到的，并认为澳大利亚应该认真思考一个问题：中国到底是澳洲的威胁还是伙伴；如果澳洲把中国作为伙伴，双方就有对话合作的基本前提。

据中国外交部官网消息，王毅昨天在北京同美国亚洲协会举行视频交流时，回答了关于中国同澳洲关系的提问。

王毅表示，中澳都是亚太大家庭的一员，两国有着长期交往，双方各界保持着密切交流，中澳经济高度互补，也给双方都带来了利益。

他说，中澳关系当前的困难局面，不是中国希望看到的。“坦率地讲，这两年我们从澳方听到太多负面的声音，看到各种消极的举动，这自然会影响两国关系的气氛，以及两国各界开展合作交流的积极性。”

王毅强调，澳洲应该认真思考一个问题：中国到底是澳洲的威胁还是伙伴？如果澳洲把中国视为威胁，中澳关系如何得以改善？他提到，如果澳洲把中国作为伙伴，双方就有对话合作的基本前提。“我们还是希望中澳关系能够回到正常健康发展的轨道。”

自从澳洲政府在今年4月呼吁国际社会针对冠病疫情源头作出独立调查后，中澳关系进一步恶化，中国先禁止部分牛肉出口，又对大麦征收80.5%的反倾销以及反补贴税。煤炭、糖、和龙虾也成为目标。

中国商务部上月底开始，采用保证金形式对澳洲相关葡萄酒实施临时反倾销措施，各公司保证金比率为107.1%至212.1%。