湖畔大学：云南分校被叫停不实

针对有报道称湖畔大学云南分校的招标规划被叫停，湖畔大学昨天发文辟谣称“都是谣言”，强调该校项目正常推进。

湖畔大学是由中国知名企业家和学者柳传志、马云、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋共同发起创办，位于杭州西湖浴鹄湾附近；今年8月25日，正式确定将在云南昆明设立分校。

云南日报社旗下《春城晚报》报道，12月1日，昆明市西山区滇池西岸片区征地拆迁工作指挥部综合协调处发布，湖畔大学云南分校白鱼口彩云湾梦想小镇项目控制性详细规划招标公告。但是10日再度发出公告指，因该片区控规编制范围调整，现终止此规划项目。

招标公告显示，此案原本规划范围总面积约1281公顷，其中建设用地面积约903公顷，农林用地及水域面积约378公顷。这项大面积的工程，建设资金全部来自政府。资料显示，湖畔大学并非中国教育部辖下的“大学”，也不是教育培训机构，而是以民办非企业注册的社会组织。

针对上述报道，湖畔大学昨天透过官方微信号“湖畔大学”称，昆明市有关部门近日发布的公告，并非指湖畔大学云南分校的项目，强调该校的各项筹备工作仍在正常推进中，同时也说网传“湖畔大学云南分校项目规划占地近两万亩”不实。

公告也提到，湖畔大学将继续在政府部门指导下，合法合规、透明公开地推进湖畔大学云南分校项目相关工作，“做好企业家培训这项公益事业”。

马云及其创办的阿里巴巴近来一些动态备受关注。先是马云在10月下旬的外滩金融峰会上炮轰金融监管系统，接着与其关联的蚂蚁科技集团原定11月初的沪港上市喊停；随后北京祭出对网络平台的反垄断法规，并在12月14日对阿里巴巴的收购案处以人民币50万元（约10万新元）罚款。