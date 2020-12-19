香港新鸿基地产澄清并无聘请芮成钢

入狱六年的中国中央电视台前主持人芮成钢据报出狱后，将获聘为香港新鸿基地产（简称新地）的海外市场总监，年薪为480万港元（约82万2300新元）。对此，新地昨天发表声明澄清，强调“并无聘请或接触芮成钢”。

《中国基建报》早前引述消息称，芮成钢将出任新地海外市场总监，并称其旗下记者曾前往新地总部查询有关事宜，但新地以“无可奉告”为由拒绝采访；据网媒“香港01”报道，新地昨天在声明中则指出，该报道内容纯属虚构，并会保留一切法律追究的权利。

资料显示，新地是香港最大的地产发展商之一，其在香港和中国大陆已开发多处高端房产项目。

今年43岁的芮成钢曾主持央视财经频道节目《全球资讯榜》、英语国际频道节目《财经中国》《中国投资指南》等栏目，获得过中国播音主持“金话筒奖”，2005年被美国耶鲁大学授予“耶鲁大学世界学者”等称号。

芮成钢2007年发表的文章《请星巴克从故宫里出去》一夜间获50万点击率，该提建议成为那年“两会”（全国人大与全国政协年会）议案内容。最终星巴克搬离故宫。

他曾宣称“代表亚洲”向时任美国总统奥巴马提问、调侃时任美国驻中国大使骆家辉坐经济舱赴任是因美国欠中国钱、质问篮球明星姚明的收入比中国地方官员高出好几倍等。这些争议事件，加上流利的英文口语及俊朗的外表，使芮成钢当时锋芒毕露。

2014年7月11日，芮成钢被吉林检方带走调查。被捕后，与他有关的各类传言不断。有报道说，芮成钢与央视财经频道原总监郭振玺、原制片人田立武等人涉嫌受贿案有关。也有传言说，芮成钢卷入中共中央原办公厅主任令计划案件，并与令计划妻子谷丽萍有染。甚至一度还有消息称，芮成钢涉嫌出卖国家机密，可能被判死刑等。



