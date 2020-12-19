中国发布《外商投资安全审查办法》

华盛顿不断打压中国企业之际，中国国家发展改革委与商务部今天（19日）以预防和化解国家安全风险为由，发布《外商投资安全审查办法》（简称《安审办法》），并将在30天后正式施行。

据新华社报道，中国官方指出，《安审办法》以《外商投资法》《国家安全法》为主要法律依据，借鉴主要国家审查制度成果，对外商投资安全审查制度作出较为全面系统的规定，以在积极促进和保护外商投资的同时，有效预防和化解国家安全风险，为更高水平对外开放保驾护航，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

据悉，《安审办法》共23条，规定了适用审查的外商投资类型、审查机构、范围、程序、决定监督执行和违规处理等，根据《安审办法》，国家建立外商投资安全审查工作机制，工作机制办公室设在国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头，承担外商投资安全审查的日常工作。

中国官方指出，对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查，是国际通行做法。2011年，中国建立外商投资安全审查制度。近十年来，外商投资管理体制历经大幅改革，特别是今年起施行的《外商投资法》在法律层面正式确立准入前国民待遇加负面清单管理制度，建立外商投资信息报告制度，大幅提升外商投资便利化程度。

外商投资安全审查工作机制办公室负责人在回答媒体询问时指出，外商投资安全审查是国际通行的外资管理制度，在平衡经济利益和维护国家安全方面发挥重要作用。他指出，美国、德国等世界主要国家和地区近年来都陆续推出或完善外商投资安全审查制度。