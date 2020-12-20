全球人类自由指数香港排第三 日后料将持续下跌

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）公布2020年全球人类自由指数排名，其中香港排名第三。报告特别提到，评分参考的数据来自2018年，并未反映包括港版国安法等北京过去两年介入的影响，因此预料未来数年评分会明显下降。

据香港01报道，菲沙研究所今年联同美国卡托研究所（Cato Institute）联合进行调研项目，通过76项个人自由和经济自由指标，对世界162个国家及地区进行排名，涉及范畴包括法治、安全与保障、身份与人际关系、行动、言论、集会、宗教自由，以及在没有政府或裙带介入下，人们作出个人经济决定的能力。香港今年排名第三，与去年相同，而大陆及台湾则分别排129及19位。

香港的个人自由为8.53分，仅排在32位，经济自由则是全球第一，有8.94分，而总分为8.74分，按年下跌0.02分。报告提到，香港的新闻自由和法律制度被干预，是香港个人自由得分从2008年9分居21位跌至今年只有8.53分居32位的原因。

与2008年对比，香港的结社自由从10分满分跌至7.5分，自由成立政治组织由7.8分跌至6分，公民团体自由进出由8分跌至5.9分，公民社会压力则由8.2分跌至5.8分。另外新闻自由由6.6分跌至5分。

报告认为，随着北京对香港加速施压，今后数年的评分将明显下降。排名中最高的头两位分别是新西兰和瑞士，其后分别是香港，丹麦和澳洲，英国和美国则并列第17位。自由度最低的五个国家，则分别是伊朗、也门、委内瑞拉、苏丹和叙利亚。