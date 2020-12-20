受印度工厂暴动影响 苹果暂停下单给纬创

苹果公司19日发布声明表示，在纬创针对上周爆发暴动事件的印度工厂采取矫正行动之前，不会下新订单给台湾这家iPhone代工制造商。纬创回应，任何与客户有关的事情都无法回应。

据联合新闻网报道，苹果声明指出，苹果对上周末纬创印度卡纳塔卡省厂暴动事件的初步调查结果显示，该厂违反苹果的“供应商行为准则”。纬创未能落实合宜的工时管理流程，“导致10月和11月延迟发放部分劳工薪资”。

苹果表示，会持续监督纬创矫正行动进展，“本公司主要目标，是确定所有劳工都受到有尊严与尊重的对待，并迅速获得全额酬劳”。

纬创在同日稍早发布的声明中坦承，卡纳塔卡省厂部分员工确有未获适当薪资情事，已将一名负责印度业务的高阶主管免职。

该厂数千名约聘工12日因据称未领到薪资愤而暴动，毁损厂内设施和iPhone，造成纬创数百万美元损失，不得不暂时关闭这座位于班加罗尔市郊外约50公里远的工厂。该厂组装一款iPhone，今年稍早才开始运转。

纬创声明说：“这是一座新厂，我们承认扩张过程确实有疏失。我们为管理劳力仲介公司与支付薪资而实施的流程，有些必须加强和升级。”

卡纳塔卡省当局对这起暴动事件的调查发现，纬创拙于管理该厂迅速扩充的人力，并触犯多项法规。调查报告指出，该厂人力短时间内倍增，从当初核可的5000人急遽扩增至1万500人，“却未以熟谙劳工法规的人员充分建立起人资部门”，导致工厂实务与法律要求落差甚大。

报告也指出，纬创在该厂原本实施八小时轮班制，10月改为12小时轮班，却未妥善化解“员工心中（对新工资内含加班费）的疑惑”。