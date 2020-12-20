美输入病例激增 中国驻美使馆调整回国检测标准

近期从美国输入中国的冠病确诊病例大量增加，经查，多数确诊病例与旅途中转感染有关，部分也与中介机构、实验室存在违规操作以及检测后不能遵守居家隔离要求有关。

中国驻美使馆19日发布通知，表示根据国内最新要求对确有紧急旅行需要的乘客进行冠病病毒核酸检测、血清抗体检测相关要求作出进一步规范和说明。

其中，新规要求为防止检测后跨州旅行感染，赴华乘客须前往本人搭乘的中美间直飞航班起飞地进行核酸、抗体采样，并送往相关实验室检测。自美西时间12月23日0时（新加坡时间23日13时）起，驻美使领馆将只受理来自公布实验室的检测结果，并开始结合机票行程、采样地等标准综合审核。此前驻美使领馆仍按原政策受理各地申请。

此外，旅客提供的血清特异IgM抗体检测必须由专业医护人员通过静脉血方式完成采样，检测报告必须同时明示血清（Serum）、IgM、静脉血（Venous）等字样，不再接受指尖血方式完成的检测。报告上还须明示具体的检测方式，包括：胶体金法（Colloidal gold）；化学发光法（Chemiluminescence）；酶联免疫法（Enzyme-linked immunosorbent assay）如为上述三种以外的检测方式，请注明具体方式（Methodology：具体方式）。

同时，核酸检测报告除须明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字样外，还须明示具体的采样方式，包括：咽拭子（Pharyngeal swab）；鼻咽拭子（Nasopharyngeal swab）；否则需要注明具体方式（Methodology：具体方式）。

截至12月18日，美国疾病控制与预防中心（CDC）统计的美国确诊病例已近1700万例，CDC并预计2021年1月初仍可能会有每周120万至230万例新增报告病例。