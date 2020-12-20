中国原财政部长：应限制与数据金融平台合作的银行数量

中国财政部原部长楼继伟今天（20日）呼吁，要防止数据金融平台“大而不能倒”，因此建议限制与单一平台合作的银行数量，让多家平台按同样的条件做类似业务。

也是全国政协外事委员会主任的楼继伟今早在中国财富管理50人论坛主办的中国财富管理50人论坛2020年会上表示，如果单一数据金融平台占有的市场份额过大，可能会导致大量的信贷坏账。

他表示，有某平台与多家银行合作形成数万亿贷款，因此建议限制与单一平台合作的银行数量，要在效率和风险之间做出平衡，要防止赢者通吃、大而不能倒。一般相信，楼继伟不点名的平台指的是蚂蚁集团。

根据蚂蚁集团早前公布的招股书内容，蚂蚁已经和约100家银行合作，其中既有全国性的商业银行，也有来自各地的城商行、农商行和村镇银行。

楼继伟进而表示，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。周五（18日）结束的中央经济工作会议定调，要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理，并要求加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为，指出“金融创新必须在审慎监管的前提下进行”。

楼继伟强调，金融要回归本源、服务实体经济。金融乱象对国内大循环有很大危害，治理金融乱象还不能说已经完成。

他指出，在美国金融政策外溢性导致外部市场波动性明显加大背景下，中国需要保持定力，去杠杆治理乱象的方向不能动摇。

这也是继中国央行金融稳定局局长孙天琦周二（15日）公开批评互联网平台存款模式属“无照驾驶”的非法金融活动，应加以管制以来，中国中央官员再呼吁管制互联网金融平台业务。