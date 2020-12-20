香港公务员事务局将交代全体公务员声明安排

香港政务司司长张建宗今天（20日）在网上发文表示，公务员事务局将会要求全体公务员作出声明，确认拥护《基本法》，效忠香港特区，稍后会交代具体安排。

此前香港全体副局长和政治助理，以及各常任秘书长、部门首长和属首长级薪级表第六级或以上的公务员宣誓仪式分别顺利举行。

据香港01报道，张建宗指已举行的两场宣誓仪式看似简单，只有短短的誓言，签署声明亦只是一纸文书，但实则具有重大而深远的意义，并有标志性的作用。引入宣誓或声明安排，能真切地体现公务员背负的期望和责任，有助进一步维护和推广公务员队伍应恪守的核心价值，并确保香港特区政府能有效管治。

根据《基本法》和《公务员守则》，拥护《基本法》、效忠中华人民共和国香港特别行政区、尽忠职守和对香港特区政府负责，是公务员的一贯责任及承担，也是国家和社会大众对于特区政府公务员必然的期望和要求。在今年6月30日生效的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》第六条亦订明，香港特区居民在参选或者就任公职时应当依法签署文件确认或者宣誓拥护《基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区。

他指出，政府已为新入职公务员引入安排，公务员事务局于今年10月发出通告，要求所有在今年7月1日或之后加入特区政府的公务员宣誓或签署声明，作为聘用条件的一部分。至今已经有超过3000名新加入公务员行列的同事完成此程序，公务员事务局将会要求全体公务员作出声明，确认拥护《基本法》，效忠香港特区，稍后会交代具体安排。