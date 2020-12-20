被美列入实体清单 大疆回应：照卖不误

美国商务部18日以“保护美国国家安全”为由，将中国无人机厂商大疆列入实体清单，对该公司对美进出口进行管制。

据路透社报道，大疆今天（20日）回应称，该公司将“继续在美国销售”，美国的客户可以继续购买和使用大疆的产品。

该公司的一名代表在一份电子邮件声明中表示：“大疆对美国商务部的决定感到失望，美国的客户可以继续正常购买和使用大疆的产品。”

当被列入“实体清单”的公司要从美国供应商那里接收货品时，必须从美国商务部申请许可证，这个过程面临严格审查。但这些公司并不被禁止在美国销售产品。

今年1月，美国内政部表态称，该部门将停飞约800架中国制造的无人机，在此之前，还停止了对这类无人机的进一步采购。

不过，美国国防部却决定继续采购大疆。美国国会议员本月通过《国防授权法案》，法案没有禁止美国机构购买中国无人机技术。

当地时间12月18日晚间，美国商务部正式发布公告，以“保护美国国家安全”为由，将共计77个实体列入“实体清单”，其中绝大多数为中国公司、高校或个人，中芯国际、大疆、中国船舶集团等公司在列。

路透社表示，特朗普在他任期的最后几周加剧了与中国的紧张关系。在新冠疫情、香港问题、关税贸易摩擦和实体清单制裁等议题上，美国和中国的紧张关系不断升温。

《华尔街日报》则在18日的报道中猜测，这可能是特朗普下台前针对中国科技企业的最后一次打击，目的在于巩固其“对华强硬政策遗产”。目前尚不清楚下一任美国总统拜登对此类政策的态度。

对于美方针对中企的上述行径，中国外交部发言人汪文斌在18日的例行记者会上表示，这将是美国动用国家力量打压中国企业的又一力证，中方对此坚决反对。