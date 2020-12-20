香港下年度预算案维持逆周期财政政策

香港政府的新《财政预算案》今天（20日）起展开公众咨询，财政司司长陈茂波表示，自去年年中至今，香港先后受社会事件和疫情连环打击，经济陷入深度衰退，整体经济、各行各业和市民大众均承受沉重压力，而短期展望仍然是充满挑战。在编制来年《财政预算案》时，会维持逆周期财政政策，同时会着眼未来，为疫后的经济重振和发展作准备。

陈茂波今天在网上发文表示，冠病疫情对基层以至中产市民的打击尤其沉重。面对如此艰难的环境，怎样才能支援好最受影响的市民、保住经济元气，以至及早为疫后的经济恢复作出部署，是来年《财政预算案》的挑战，在充满不确定性和挑战的未来，更需要大众的参与，为香港谋出路。

他称，做好一份《预算案》就像为家人准备晚餐一样，需要尽量了解大家的想法，才能做出合适的口味。今年政府将面对史无前例的3000亿元（港元，下同，约513亿新元）财政赤字，而明年的《预算案》估计难免仍出现赤字，挑战甚大，他希望能听到市民的意见，让政府的工作更能贴近民情民意。

他表示，对于那些受到最新一轮限制措施打击的行业，政府会尽力提供支援，帮助他们渡过难关。政府日前公布向“防疫抗疫基金”再注资64亿元。跟9月份第三轮注资时的同类措施相比，这一轮的资助金额增加近一倍。然而，对于许多艰苦经营多时的行业来说，这只是杯水车薪，最多只能起到暂时的纾缓作用，绝非根治问题的长远之计。业界真正需要的是市面上尽快回复正常人流，让他们能够恢复正常做生意，不再受到反覆实施的停业要求所困扰。

陈茂波指出，虽然最新失业率及就业不足率有所改善，但仍然有超过24万人失业、逾13万人开工不足，当中相当部分人需要依靠积蓄，甚或借贷，来维持日常生活开支，如果未来数个月疫情不能快速受控，失业率有机会再次攀升。