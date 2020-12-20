港专家：未来或需每年接种冠病疫苗

冠病疫情全球肆虐，港府订购的国产科兴及复星药业与BioNtech研发的两款疫苗即将供港。港大内科学系临床教授孔繁毅今日（20日）在电台节目表示，暂时没有长期报告显示疫苗的年期功效和安全性，曾有重覆染疫的病例发现，抗体在接近半年降至无法检测水平，估计将来有可能要每年接种新冠疫苗。

据“香港01”报道，对于香港大学现正研发喷鼻式冠病疫苗，孔繁毅预计明年初进行第一期临床试验，盼明年下半年展开第三期，未来可与季节性流感疫苗结合，每年接种一次单一疫苗。

孔繁毅也对病毒的突变率感到惊讶，指是病毒表面刺突蛋白的D614G突变提高了传染性。他强调，重症患者并非只有长者，年轻人延迟入院治疗也有机会令病情恶化，寒冷天气亦可能增加鼻道和上呼吸道的病毒复制。

孔繁毅表示，现时世界各地的疫苗主要分成三大类，分别是腺病毒载体疫苗、基因编辑和改造技术制成的“mRNA”疫苗，及基于冠病病毒刺突蛋白制造而成的重组纳米疫苗，后两者属新型技术，一般情况下，从实验室研发出新疫苗并投入市场，需要五到10年时间，不过，由于许多国家/地区的卫生系统面临崩溃，疫苗药品被赋予了加快临床试验过程的特殊权利，药品还因疫苗引起的不良反应而特别免除责任条款。