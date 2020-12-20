戴相龙：可以考虑将没收的贪官财产划入养老储备基金

针对日益严峻的养老金支付压力，前中国人民银行行长、前全国社保基金理事会理事长戴相龙建议，将一定比例的土地出让金以及没收的贪官财产划入社保基金，来充实养老金储备。

据观察者网报道，戴相龙昨天（19日）在中国社科院举办的养老金论坛上表示，现在行政法院罚款没收的钱不少，“腐败分子一下子几个亿、十来亿，我不知道全国多少钱，我们能不能建议设立一个行政司法罚没款专户，所有的罚没款到这个专户，到一定时期全部或者一部分划入到养老储备基金，我觉得这个是合理的。”

另据界面新闻报道，戴相龙也认为，土地出让金可以作为养老储备资金。

他说：“国有土地或国家征用的集体土地进入市场以后，土地出让金不要都用在房子上，完全可以拿出一定比例用于社会保障支出，这个事情我的看法是搞晚了，但是现在也不晚，大中城市特别是中等城市还在扩大建设，国有土地是国家的，出让金一部分划作社会保障资金、养老储备资金，我认为也是合理的。”

近年来，随着中国老龄化趋势加重，养老金的可持续性受到威胁。2019年，全国社会保险基金收支结余5854.86亿元（人民币，下同，约1190亿新元），剔除财政补贴后的实际盈余则连续第七年为负。另据中国保险行业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》预测，未来5-10年，中国预计会出现八至10万亿元的养老金缺口。

虽然养老金储备存在压力，但戴相龙认为，从养老金三大支柱来看，中国有能力保持养老金收支长期地、持续地平衡。

所谓养老金三大支柱，是指政府主导并管理的基本养老保险（第一支柱），企业自主发展的企业年金和职业年金（第二支柱），个人储蓄性养老保险和商业养老保险在内的个人养老金（第三支柱）。

戴相龙说：“第一，中国有强大的、足够的国有资产。国有资产净资产是65万亿，加上银行75万亿。我们有国有土地、国有矿山，国有资源完全可以做大养老金储备资金。再一个我们国家经济高速增长了30年，中速的增长还将持续多年，国家富裕了，老百姓富裕了，做好第二支柱完全也是有可能的。”

他补充，现在银行的资产153万亿，大部分是老百姓的钱，在银行储蓄定期存款有40万亿，“如果我们推进延税型的商业养老保险，我们国家的第三支柱将会远远超过第一支柱。所以我个人认为，现在一定要完善养老金制度三支柱。”