香港大律师公会下月改选 “人权大状”夏博义有望任主席

香港大律师公会下月改选执委会，已破例连续担任主席三年的戴启思，按公会宪章规定，须卸任主席。随选举提名期展开，潜在接替人选开始浮面。

据网媒香港01消息，资深大律师夏博义（Paul Harris）有意参选主席，从戴启思手上接棒，他长期处理人权相关案件，曾创立“香港人权监察”，有“人权大状”之称。现任副主席叶巧琦拟寻求连任，现任执委沈士文亦有意参选副主席。

大律师公会前主席汤家骅认为，夏博义立场较温和，属可接受的主席人选。有建制派大状称，自戴启思几年前“出山”重掌公会后，偏保守的大状认为公会趋向政治化，不过暂时没有听到建制派阵营内有人欲参选。

大律师公会改选提名期已于12月17日开始，至12月31日结束。

夏博义为公法及人权法专家，早于1976年在英国获颁大律师资格，1993年来港，现于Denis Chang's Chambers执业，与资深大状张健利、港大法律学院教授陈文敏属同一律师楼。夏博义不少“代表作”均与涉及人权案件有关。

他目前为被控《港区国安法》煽动他人分裂国家罪、有“第二代美国队长”之称的香港抗争者马俊文辩护，同时担任社民连吴文远去年涉非法集结案的辩方律师。

夏博义一直活跃于香港人权活动，九十年代与陈文敏、戴启思等人创立“香港人权监察”，并成为首任主席。他曾多次撰写有关人权和示威权的书籍，最新著作是12月初出版新书《捍卫自由——和平示威简史》 ，探讨示威权及和平示威的理念，当中有篇章阐述去年香港反修例运动的源起、经过，以及对各地示威的影响。

夏博义于2012年曾支持公民党郭荣铿参选法律界立法会议员。在2018年大律师公会改选中，戴启思阵营不满时任主席林定国执掌的公会，在多项重要议题没有“及时发声”，遂组成“星级名单”挑战，成员包括资深大状骆应淦、陈文敏等，夏博义当时表态支持戴启思团队。

夏博义于2006年晋身资深大律师，在资深大状名册中排第59。

大律师公会前主席、现任行政会议成员汤家骅表示，如果夏博义愿意做主席便最好，形容他「不是很激进的人」，虽然料其立场偏向示威派，但与其他人相比，属可以接受的人选。

他说，近年大律师公会过份政治化，当社会越来越重视粤港澳大湾区发展，公会却与内地关系处于最低点，期望日后公会避免政治化，并改善与内地关系。不过他估计，大律师公会并非主席一人可左右大局，料公会作风不会在短期内改变。

有建制背景的大律师则指，夏博义在法律界地位显赫，执业时间比戴启思还要长，而且长期处理人权相关工作，创立“人权监察”，认为对方立场“偏黄”，相信属戴启思阵营推荐的人选。该大状指，自从三年前戴启思组队阻止时任主席林定国连任后，偏向建制或保守的大状认为公会趋向政治化，已无兴趣参与公会工作，现阶段没有听到有建制派人物想参选挑战。