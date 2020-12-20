中国发改委：保持经济平稳健康可持续发展

在中央经济工作会议结束后，中国发改委强调，要做好明年的发展改革重点工作，保持经济平稳健康可持续发展。同时也强调，当前国内外环境仍然复杂严峻，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作任务依然艰巨，做好岁末年初重点工作十分重要。

据中国国家发改委网站消息，发改委18日至19日在北京召开全国发展和改革工作会议，梳理总结2020年以来发展改革工作的新进展新成效，准确把握新发展阶段的新任务新要求，研究部署2021年发展改革重点工作任务。

会议明确发改委2021年的九项重点工作，分别是着力稳定宏观经济运行、大力实施创新驱动发展战略、扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，推进农业农村现代化、拓展区域发展新空间、持续深化市场化改革、深入推进高水平对外开放、加强生态文明建设，构建可持续的绿色发展体系、聚焦共同富裕切实增进民生福祉，及统筹做好发展和安全工作，强化重点领域风险防范化解。

当中，在重点领域风险防范化解方面，发改委强调要深入推进煤电油气产供储销体系建设。前瞻性防范和化解金融风险，运用改革思路和市场化法治化手段处置企业债务违约问题。

会议也强调，要做好元旦、春节“两节”前后重点民生保障和风险防范化解等工作。强化民生商品和煤电油气等保供稳价工作，安排好“两节”市场供应，保障好困难群体特别是脱贫人口的基本生活；抓好煤电油气运调节，做好迎峰度冬天然气、电力、煤炭供应保障工作，积极稳妥推进北方地区清洁取暖，优化精准化疫情防控举措、组织协调好春运工作。同时，确保统筹发展和安全不出现任何闪失。