美媒：台自造潜舰可阻止陆攻击数十年

台湾11月底正式启动自造潜舰计划。美国有线电视新闻网（CNN）20日指出，该计划将助台湾在未来“数十年”（decades）里阻止解放军的攻击。CNN并引述专家指出，新打造的先进潜艇部队将会让任何北京军事计划变得“更复杂”。

台湾自造潜艇计划于11月底正式开工，正式开始打造八艘新潜艇，预计2025年完成交舰。

CNN指出，潜艇仍是位居全球领先地位的“隐形武器”之一，能够对任何潜在敌对舰队造成沉重打击。分析师指出，台湾的潜舰使用柴电系统，在水面上使用柴油引擎，下沉时改採用由锂离子电池发电的超静音马达。分析师指出，比起美国、大陆打造核潜舰，柴电潜舰对台湾来说是“更容易的选择”，在建造上更容易也更便宜，潜入水中时发出的声音也比核子潜舰的核反应炉噪音更小。

分析师认为，台湾打造安静的潜舰，将让解放军的反潜作战单位难以侦测，这意味着台湾的潜舰能在台湾海峡的海床上悄悄前进，待适当时机再上升准确击中准备前往台湾的大陆运输船。

美国麻省理工学院的潜艇专家寇特（Owen Cote）指出，解放军的反潜作战能力仍然很薄弱，而且对于美国、日本等拥有先进反潜作战能力的国家而言，在台湾海峡这样浅水、嘈杂的水域中，要侦测到水下活动也相当困难。

目前尚不清楚台湾潜舰将配备何种技术，不过美国今年稍早已宣布将售台MK-48鱼雷，前美国海军上校、军事分析师舒斯特（Carl Schuster）分析，任何一艘大型军舰遭鱼雷击中，特别是像MK-48这样的先进鱼雷，遭命中的入侵部队都至少会损失一个营的兵力，“所以除非确定海底下没有潜舰，没有人会送两栖攻击舰进入台湾海峡。”