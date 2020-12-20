台军全程监侦辽宁号是否航经台海

消息指中国大陆的航空母舰“辽宁号”已航至台湾北部的东海海域，台军对“辽宁号”是否经过台湾海峡或台湾东部海域南进行全程监侦。不过大陆《环球时报》了解到，台媒报道中的航母，应该是山东舰而不是辽宁舰。

据《自由时报》报道，有消息指由于气候因素，中国大陆北方海域开始结冰，其中辽宁号与护卫舰群已航至台湾北部的东海海域，其是否会经过台湾海峡或台湾东部海域南下到海南岛引发关注。

另有消息指，台湾国防部长严德发和参谋总长黄曙光等为掌握大陆军舰动态，赴衡山指挥所了解情形，但台湾军方未证实此讯息。台湾国防部今日（20日）下午表示不对上述消息作出评论，但指台湾对台海区域情势及大陆军事动态讯息有充分的掌握。

中国大陆首艘航舰“辽宁号”服役八年以来，通过台湾外围海域的次数已达10次以上，其首艘自制航舰“山东号”也在去年成军，并在去年12月26日通过台湾海峡。

在中国大陆军舰可能有所动作前，美国第七舰队与台湾国防部先后发布讯息指，美海军伯克级驱逐舰“马斯廷号”昨天通过台湾海峡，这也是美国军舰今年第12度通过台海。

不过中国大陆媒体《环球时报》了解到，这则报道很大概率是乌龙事件，是台媒对辽宁舰和山东舰不清楚。根据公开消息，山东舰在12月6日结束了第三次海试返回大连造船厂，此前的三次海试训练的时间持续在20至25天不等。根据网友观察，目前山东舰已于近日离开大连造船厂，而在辽宁海事局的航行警告中并未发现长达数日要进行军事训练的相关内容，因此山东舰在渤海、黄海进行军事行动的可能性极低。此外，山东舰于今年1月1日抵达大连船厂已近一年，在经过三次海试后期相各项设备功能已经得到完善，战斗力也已提升，因此台湾媒体所提及的航母很大可能是山东舰南下“回家”。