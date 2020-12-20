三原因拉升用电需求 湖南启动全面有序用电

为保障全省电网平稳运行和电力可靠供应，湖南省政府办公厅12月16日下发通知，要求在全省全面开展有序用电。

12月19日，湖南省召开视频会议，部署迎峰度冬能源保供工作，再次强调全面有序用电，积极应对用电需求高峰。

据澎湃新闻报道，该省能源局负责人介绍，今年用电需求比往年急剧增长，主要有天气偏冷、工业生产高速增长、农村用电需求集中三大原因。

12月14日，长沙迎来今冬第一场雪。当天，全省日用电量达6.13亿千瓦时，同比增长了36.2%，创湖南冬季日用电量新高。

据气象部门预测，12月底至明年1月初、明年1月下旬至2月上旬将分别迎来新一轮低温雨雪天气，居民取暖用电需求将持续保持高位。

其次，随着元旦、春节临近，加之各大企业赶工完成上半年订单，使得工业用电持续快速增长。

11月当月，全省工业用电量同比增长9%。预计12月，全省工业用电量增幅将突破10%。

而春运即将开启，部分湖南在外务工人员已提前集中返乡，农村用电在近期集中增加。

民生、工业、农村三大用电需求叠加，导致今年入冬后湖南省用电量大幅增长。

12月16日，湖南省政府办公厅下发通知，要求在全省全面开展有序用电，以保障全省电网平稳运行和电力可靠供应。

“全面有序用电，不是简单地拉闸限电。”省发改委经济运行处处长易胜利介绍，有序用电，是当全省用电负荷超过一定指数时才启动。通过有序用电，可合理调整电力供需平衡，更好地优先保障民生、重点企业、重点行业、重点场所的正常用电。

目前，中国国家电网也加大了电力输送能力，将充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力，确保祁韶直流、鄂湘、鄂赣等外受电通道最大能力送电，大力支援湖南、江西等地用电。