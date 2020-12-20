台国防部：成立“F-16战机亚洲维修中心”是愿景

美韩将签署长达10年的F-16战机维修合同，或侵蚀台湾“F-16战机亚洲维修中心”的订单。台湾国防部坦承，建立F-16型机亚太维修中心是“愿景”，‏台湾维修中心以确保空防战力为优先。

据《联合报》报道，台湾民众党立委张其禄向台湾行政院提出书面质询指出，立法院在审查“购机特别预算条例”时，作出成立F-16亚洲维修中心的附带决议，但报载大韩航空与美国国防部将共同签署长达10年维修合同，内容为部署在日韩两国F-16战隼战斗机的整备，维修与翻修（MRO）项目，恐会侵蚀台湾F-16维修中心的订单。

张其禄要求台湾国防部对各国F-16的维修、翻修等项目，以及行政院应如何制定完整计划争取F-16亚洲区维修、翻修订单等进行答复。

台湾国防部回答说，国防部配合经济部盘点台湾产业能量，以不重复投资原则，辅导台湾航空产业整合分工，同步挹注政府资源，于今年7月15日选定汉翔公司为主办厂商，并于8月28日由台湾总统主持揭牌仪式，开始运作。

台湾国防部说，台湾兼具机队规模大及位处亚太地区枢纽等优势，因此维修中心应优先确保空防战力，再逐步吸纳亚太订单，提升整体效益。现阶段主办厂商汉翔公司整合华航、长荣、亚航、晟田、宝一及驻龙等26家民间产业，希望缩短维修期程，满足空军机队需求，确保空防战力不坠。

台湾国防部表示，未来在经济部主导下，国防部全力配合军民航空产业整合，共同完成F-16型机维修中心建置，期以在地产制维修，缩短交期，降低成本，提升机队妥善，以巩固空防战力；后续由经济部协助厂商加入全球供应链，持续扩大能量，吸纳亚太地区同型机订单，逐步达成F-16型机亚太维修中心的愿景。