“神舟十号”运抵韶山 长期在毛泽东纪念馆展出

经过两天的运输，神舟十号载人飞船返回舱今天上午（20日）从北京运抵韶山，今后将长期借用给湖南，在韶山毛泽东同志纪念馆进行展览。

2013年6月11日，中国航天员聂海胜、张晓光、王亚平搭乘神舟十号载人飞船由长征二号F运载火箭发射升空。神舟十号载人飞船入轨后，于6月13日与天宫一号实现自动交会对接。6月20日10时，航天员王亚平在聂海胜、张晓光的配合下，为全国6000多万中小学生进行了太空授课，演示了失重环境下一些独特的物理现象，并进行了天地互动交流。

据《长沙晚报》报道，神舟十号载人飞船返回舱长约2.6米、直径约2.4米，重量2吨多。韶山毛泽东同志纪念馆作为国家一级博物馆，可满足返回舱展存温度、湿度要求。

韶山毛泽东同志纪念馆馆长阳国利介绍，纪念馆是全国唯一一家系统展示毛泽东生平事迹、思想和人格风范的纪念性专题博物馆，年参观量达500万人次，韶山景区年接待游客2000万人次，居同类纪念馆之最，其中，中小学生年均参观人数占全年游客数量45%以上。

除此之外，中国国家航天局副局长、探月工程师副总指挥吴艳华17日曾表示，除了北京中科院天文台作为月壤主要存储点以外，湖南韶山也将作为“嫦娥五号”取回的月壤异地灾备地。