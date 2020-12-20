银保监会副主席：金融创新须在监管下进行

中国银保监会副主席曹宇20日在深圳说，有效管控、隔离风险是中国资本市场建设的重要前提。其中，金融创新必须在审慎监管前提下进行。

据中新社报道，曹宇在金融峰会暨中国财富管理50人论坛年会上说，长期以来，中国银行业、保险业坚持依法参与资本市场建设，已成为机构投资者重要组成部分，为市场提供了稳健、专业的资金来源。

银行理财积极通过直接或间接方式投资资本市场，截至今年10月末，理财资金投资股票、债券近17万亿元（人民币，下同，3.46万亿新元），市场规模占比长期保持稳定。保险资金将上市公司作为重要投资标的，直接或间接投资各类股票、债券约10万亿元。信托公司通过自有资金和信托产品投资股票、债券约2.2万亿元。

谈及如何促进资本市场发展，曹宇说，长期以来，中国一直坚持分业经营的金融管理体制，有效地实现了直接融资与间接融资体系之间的风险隔离，为经济发展提供了相对稳定的金融环境，体现了符合国情的制度优势。

他称，发展好直接融资，发挥好资本市场功能，必须坚持分业经营体制不动摇。要始终筑牢直接融资与间接融资体系之间的“防火墙”，既要充分发挥各自优势，协同配合，共同发展，又要严控风险交叉传染，避免形成更大市场震荡。对于资本市场出现的风险，要严格遵循市场化、法治化原则处置，充分体现资本市场发现风险、共担风险的运行机制。

曹宇同时强调，清晰界定市场主体的责任边界，既要突出履职尽责，又要避免越位担责。金融创新必须在审慎监管前提下进行，将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护投资者合法权益作为衡量标准。规范资本市场创新行为，维护市场有序、透明、高效运行。