中国原财长：宏观杠杆率应逐步下降

疫情下今年中国宏观杠杆率出现上升，中国全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟20日指出，金融业去杠杆、治理乱象的方向不能动摇，宏观杠杆率应稳住并逐步下降。

据中新社报道，楼继伟在金融峰会暨中国财富管理50人论坛上谈及对中国金融市场时说，今年以来中国宏观杠杆率再次提高，这是特殊时期的特殊变化。为应对疫情，中国和世界各国都采取了扩张性财政货币政策，导致阶段性杠杆率高企。目前中国控制疫情和恢复经济取得令人瞩目的成绩，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，非常时期的财政货币政策正在考虑有序退出。

楼继伟认为，此时宏观杠杆率应稳住，并逐步下降。尤其美国、欧洲等主要经济体宏观政策外溢性明显，全球金融市场波动风险加大，而中国正加大金融开放，需要“保持战略定力，办好自己的事”。

楼继伟还提醒，要关注金融混业经营模式可能带来的隐患。他分析称，与分业经营相比，直观上混业经营有利于节约经营成本，但也更容易蕴藏和传递风险。

同时，混业经营要真正控制住风险传染，要求金融监管从分业监管转为精细的网格化管控，进行更为严格的合规监管，不仅难度较大，甚至需要深入金融业经营内部，大幅增加金融机构合规成本。从国民经济整体角度看，金融业分业经营，能够更好服务实体经济发展。