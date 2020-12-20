疑因呼吁对互联网监管不宜太严 虎嗅网突停更一个月

中国商业资讯平台虎嗅网宣布19日凌晨起停止更新一个月，“积极营造清朗空间”。外界猜测，这或许和该网先前一篇称“反垄断”监管不宜太过度的文章有关。

据虎嗅网发布的公告称，虎嗅网站和App自2020年12月18日晚间11时59分起停止更新一个月，进入维护状态，强调“虎嗅将积极营造清朗空间，努力为用户提供更好的服务”。

不过，目前并未看到由中央或地方网信办发出要求虎嗅网整改的官方公告。

据此前媒体公开报道，阿里系的云鑫创投曾持有虎嗅网15%股份。

就在17日，虎嗅网研究总监Eastland发表一篇标题为“反垄断的同时，要警惕‘无垄断可反’”的文章。目前这篇文章已被下架。

这篇文章肯定网络企业与巨头对中国经济和科技应用带来的改变，并称在监管的同时，也应当注意到国际竞争上，中国需要更多有实力的外国公司加入。

据外媒引述的内容，文章称：“中国企业征战全球不能只靠华为一家，还要有腾讯、阿里、字节跳动、百度、小米、比亚迪……”。

有分析认为，虎嗅网停止更新可能和该文章有关。此外，也有媒体注意到虎嗅18日早上发表了一篇名为“阿里会死于什么？”的文章，但很快就删除。

中国当前已经把针对网络巨头的“反垄断、防止资本无序扩张”当作接下来经济工作的重点。

中央经济工作会议18日落幕后，提出明年八项重点任务，其中就包括国家支持“平台企业”创新发展、增强国际竞争力；同时要“依法规范发展”，健全数字规则；坚决反对垄断和不正当竞争行为；而金融创新必须在审慎监管的前提下进行。