港发展局：将加大房屋供应

香港特区政府发展局局长黄伟纶20日通过网志发表《局长随笔》，表示将精简发展项目审批流程，加大加快房屋供应。

据中新社报道，黄伟纶介绍，发展局于2018年成立“精简发展管制督导小组”（督导小组），研究如何统一及理顺各项审批标准，力求精简审批流程。至今，督导小组已落实涉及七个课题的多项精简措施，涵盖建筑物高度限制、绿化上盖面积要求、园境要求、可持续建筑设计指引内楼宇间距和楼宇后移的要求、地契内“设计及布局条款”的应用，以及非建筑用地的限制。首席助理秘书长（规划及地政）蔡雪蓉说，精简流程可以避免不同部门重复审批，节省时间和程序。

黄伟纶指出，今年的《施政报告》中，土地发展不单牵涉发展局辖下三个部门的审批，要加快的除私人项目，政府牵头以公营房屋为主的发展更需要压缩发展时间表。因此，督导小组的组成将扩阔，以纳入发展局以外的部门。

发展局常任秘书长（规划及地政）甯汉豪说，小组下一步的工作重点，是联同运输署、环境保护署等其他审批部门，全面检视发展审批程序、理顺各项发展相关规定，例如检视各项技术评估的要求是否清晰和合宜，或研究在平衡风险后让部分程序同步进行等，务求让房屋项目尽快上马和落成，加大加快房屋供应。

另外，黄伟纶指出，部门内屋宇署、规划署正迈向数码化。屋宇署正开发一套“电子资料呈交及处理系统”，接收和处理建筑图则和相关申请，可加强各部门与申请人的沟通，亦鼓励业界应用建筑信息模拟技术，方便部门引入电脑程式，以简化私人发展项目的审批程序。规划署特别发放数码法定图则和城规会文件等资讯，方便公众准备规划申请、进行研究工作等。