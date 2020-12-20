报告：北京去年新经济指数比2015年增1.23倍

有研究显示，中国北京去年的新经济指数比2015年增长1.23倍，该指数由区域经济活力、知识型人力投入、创新能力、国际化、“数智”化、转型升级六个方面组成。

据新华社报道，北京科学学研究中心课题组编纂的《北京新经济指数报告》20日发布，报告指出，北京新经济发展具有六个特征。一是新经济产业加快发展，北京经济活力攀升。2019年北京新经济增加值12765.8亿元（人民币，下同，2594.92亿新元）。

二是知识型人才投资成效显著，北京知识密集型服务业规模稳步增长。2019年北京知识密集型服务业增加值15931.7亿元，占地区生产总值比重为48.55%，比2014年提高6.53个百分点。

三是新经济创新能力不断提升，自主创新还需加强。北京新经济集群区新经济企业数从2014年的8733家，增加到2019年的15529家。新经济企业数稳健增长，牵引了论文、专利、创新型企业等多个领域创新绩效的优化升级。

四是新经济国际化成效突出，北京全球独角兽企业数量全中国排第一。北京拥有独角兽企业数量已经从2014年的四家增加到2019年的44家，并且2019年全中国占比达到47.83%。

五是从“数字化”到“数智化”跨越，数字经济成为新经济主引擎。2019年移动互联网接入流量是2014年的38倍多。2019年新建4/5G基站数较2018年增长近三倍。

六是绿色发展势头较好，新经济成为转型升级主角。北京在新经济迅速发展的同时，实现了空气质量的改善。

北京市科学技术研究院研究员贾品荣说，“十四五”期间北京新经济发展要更多促进创新资源向前端（基础研究）和后端（民生领域）延伸；同时，要通过结构性改革盘活存量、优化资源配置效率，加快发展高精尖产业，促进北京新经济向全球价值链中高端迈进。