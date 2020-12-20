中芯：美实体清单短期内无重大影响

中国芯片制造商中芯国际公告称，被美国纳入“实体清单”对短期内运营和财务无重大不利影响。

据中芯国际微信公号报道，中芯国际公告，公司被列入“实体清单”后，根据美国相关法律法规的规定，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应。对用于10nm及以下技术节点（包括极紫外光技术）的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”（Presumption of Denial）的审批政策进行审核；同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。

中芯国际经初步评估认为，该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响，对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响。公司将持续与美国政府相关部门进行沟通，并视情况采取一切可行措施，积极寻求解决方案，力争将不利影响降到最低。

中芯表示，自9月5日获悉可能被列入贸易黑名单以来，公司一直努力与美国政府相关部门沟通，对于仍旧被列入“实体清单”一事，公司坚决反对。中芯重申，公司从没有任何涉及军事应用的经营行为。

美国商务部12月18日将中芯国际列入实体清单，在事情发生的前三天，中芯高层人事才刚发生大震荡，其联合首席执行官梁孟松递出辞职信。