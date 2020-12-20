港再多三住宅大厦暴疫

香港20日新增74例确诊病例，其中70例为本地个案，25例属无源头病例。再有三栋住宅大厦分别有超过三例确诊个案，卫生署将向相关居民派样本检测瓶。

局中新社报道，记者从当日举行的疫情简报会上获悉，新增确诊个案中有45例与早前个案相关。其中，沙田一田百货群组增四例；BillySir教室增两例；将军澳至蓝田隧道工地群组增一例；中环理发店群组再多两例确诊。另再有一安老院的员工确诊，该院舍至少23名院友及员工因被界定为有紧密接触须接受检疫。

大厦方面，油塘油丽邨逸丽楼合共有三单位七名患者确诊，其中一单位有四例个案，一单位两例，余下一单位一例；蓝田邨蓝泰楼亦有三个单位各有一例确诊个案，卫生防护中心将会到上述两住宅当区派发样本检测瓶。而葵涌石篱邨石荣楼再录得一例初步确诊，若最终确诊，石荣楼将累计四个单位合共五人染疫，全幢居民将须接受强制检测。

当日新增个案中，亦有医护人员。其中1名为明爱医院的男护士，他本身居住的大厦有确诊者，工作时亦有接触确诊病人，但工作期间有身着合适防护装备，最后上班时间为本月13日。另外，旺角博思医学诊断中心也有两名员工确诊，他们曾照顾一名其后确诊的患者并协助其吃药。患者服药时一度摘下口罩，疑因此出现传播。该诊断中心其他员工均须检疫。

卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君在简报会上提示，冬至和圣诞假期将至，亲友聚餐前，应考虑参与者是否包括长者等高风险人士，出席前需衡量受感染风险。