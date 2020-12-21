38名解放军作家据报集体退出作协

中国作家协会据报上周发出公告称，根据解放军军队有关文件要求，38名军队作家提交了退会申请，而且已获批。

《星岛日报》在今天的报道中，披露上述消息，并指这是中国作家协会成立71年来，首次有大批作家集体退会。

据报道，中国作家协会官网上周三（16日）发出题为《38位军队作家向我会提交了退会申请》的公告，并列出38人名单，当中不乏解放军退休将领，包括解放军总装备部前副政委朱增泉中将、海军航空兵曾副政委马国超、原解放军艺术学院院长陆文虎，以及原浙江省军区司令员王贺文等。

该公告并未在中国作家协会官网里发现，疑似已被删除。

报道指出，此次解放军作家集体退出中国作家协会，可能是为了抗议该协会没有处理“方方事件”。

前湖北作家协会主席方方，今年初在微博记录冠病疫情下的武汉生活，后来在欧美出版《方方日记》，引发“抹黑中国”的争议。

不过，消息人士向《星岛日报》否认二者存在联系，并指这是解放军正加强清理军人参加社团的问题。

这名消息人士说，自今年起，职务较高的解放军军官必须清退出各类社团，最多只能保留一个与职业相关的社团。今年3月，中央军委办公厅印发新修订的《规定》，进一步加大对军人参加社团的限制，包括明确超过70岁的要退出所在社团等。

中国作家协会书记处书记邱华栋昨天接受《星岛日报》查询时，不愿多谈此事，仅称这是“军队在军改过程中的要求，没有特殊的含义”。

中国著名作家陆天明，周五（18日）则在个人微博写道，“根据最新消息，解放军不仅要求自己的作家退出作协，好像还要求参加文联各协会的军方人士都退出这些协会，目的是安心备战”。

他并认为，官方对此不作任何解释，难免引起各种猜测。



