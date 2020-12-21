今年10名中国金融监管部门领导被查

今年有10名中国金融监管部门领导被查，《中国纪检监察报》今天（21日）刊文指出，今年以来，中央纪委国家监委网站已发布中国银保监会福建监管局原党委书记、局长亓新政，原中国银监会山西监管局党委书记、局长张安顺，原中国银监会内蒙古监管局党委书记、局长薛纪宁等10名金融监管部门领导干部接受审查调查或受到党纪政务处分的消息。

据中央纪委国家监委网站报道，近日，中国证监会重庆监管局原党委书记、局长毛毕华接受审查调查。就在毛毕华被查的前一天，中国银保监会辽宁监管局二级巡视员刘文义主动投案，接受纪律审查和监察调查。

中纪委指出，在防范化解金融风险的大背景下，仍有少数金融监管干部利用职权，同金融机构从业人员和不良企业主相互勾结，破坏监管秩序、市场秩序，影响极为恶劣。

据悉，有的监管人员收受被监管机构的贿赂，监管严重“放水”，成为重大风险事件的助推力量。有的利用监管权力收受私营企业主财物，为一些不法金融行为“保驾护航”，蜕变成为监管秩序的破坏者。“长期收受礼品礼金，接受私营企业主等安排的宴请、旅游、打高尔夫球等活动”，中国银保监会广西监管局党委原副书记赵汝林严重背离监管初衷，充当不法商人“内鬼”，从金融监管者沦为金融风险制造者。

中国银保监会有关负责人在接受媒体采访时指出，将重点查处重大风险事件背后的利益输送、监管失守问题，特别是对破坏监管秩序、市场秩序，造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件的，一律严惩不贷。坚持受贿行贿一起查，坚决斩断监管人员、金融机构从业人员和不良企业主相互勾结的利益链。