中国调整自美返国冠病病毒检测标准

美国确诊冠病病例已达1800万例，中国驻美大使馆网站19日发布通知，称因从美国输入的病例激增，驻美使馆将调整自美国回国的检测方式和标准。

中国驻美国大使馆19日发布的通知说，近期从美国输入中国的确诊病例大量增加，多数确诊病例与旅途中转感染有关，部分也与中介机构、实验室存在违规操作以及检测后不能遵守居家隔离要求有关。

通知中对确有紧急旅行需要的乘客进行冠病病毒核酸检测、血清抗体检测相关要求作出说明，调整项目包括，自美西时间12月23日0时起，血清特异IgM抗体检测必须由专业医护人员通过静脉血方式完成采样，检测报告必须同时明示血清（Serum）、IgM、静脉血（Venous）等字样，不再接受指尖血方式完成的检测，另外报告上还须明示具体的检测方式。

另外，核酸检测报告除须明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字样外，还须明示具体采样方式等。

为防止检测后跨州旅行感染，赴华乘客须前往本人搭乘的中美间直飞航班起飞地进行核酸、抗体采样，并送往驻美使领馆公布的实验室检测。驻美使领馆也将只受理来自公布实验室的检测结果，并结合机票行程、采样地等标准综合审核。

中国驻美国大使馆还发布题为《关于调整核酸、血清抗体检测有关措施这件事，我们要对您说些心里话》的文章，解释检测标准调整的原因，呼吁守护中国来之不易的抗疫成果。