消息：美国会支持拨款19亿美元取代中国电信设备

（早报讯）路透社引述一知情者称，美国国会议员预计将批准拨款19亿美元（约25亿新元），以资助一项拆除中国华为与中兴通讯的电信网络设备的计划。美国政府指这些设备会给国家安全带来风险。这项计划是作为年底支出法案和冠病疫情救助法案的一部分。

美国之音报道，美国国会议员预计还将支持拨款32亿美元，为低收入美国人提供紧急宽带福利。

美国联邦通信委员会今年6月表示，已正式将华为和中兴通讯列为威胁，这一声明禁止美国公司动用83亿美元的政府基金向两家公司购买设备。

本月早些时候，美国联邦通信委员会敲定了相关规定，要求拥有中兴通讯或华为设备的运营商“拆除并更换”这些设备，但目前正等待国会的拨款。

华为本月早前说，它对美国联邦通信委员会决定“强制从电信网络中拆除我们的产品”感到失望。这种过度的行为使美国公民基本上得不到充分服务的农村地区处于危险之中，因为在冠病大流行期间，可靠的通信是必不可少的。”

消息人士表示，耗资70亿美元的冠病救助宽带一揽子计划“在联邦通信委员会建立了一个临时的紧急宽带福利计划，以帮助低收入美国人，包括那些在经济上受到冠病大流行威胁的人，能够连接或保持宽带连接。“

消息人士还说，该计划将向符合条件的家庭提供每月50美元的补贴，“帮助他们负担宽带服务和互联网连接设备”。

该消息人士引述一份情况说明书草案称，该法案还将“拆除并更换”计划的补偿适用范围扩大到拥有1000万用户或更少用户的通信提供商，但优先考虑为拥有200万或更少用户的通信提供商提供补偿。