义乌限电工厂抢购发电机

自本月初开始，中国湖南、浙江和江西多省相继发布限电通报。拥有全球最大小商品批发市场的浙江义乌市，一度减少市政照明，工厂也需按照生产天数比例停工。由于年末接获大量订单，厂方不得不抢购柴油发电机以保障生产电力供应。

中国国家发改委称，此轮限电与工业生产高速增长和低温寒流叠加，导致电力需求超预期高速增长有关。

据《明报》综合红星新闻与《南方周末》等媒体报道，义乌市中心一家名为义乌之心的大商场，近日六层扶手电梯全部暂停，只开放楼梯。商场内一家商铺的负责人称，“关店的时间从原来晚上十点半，提前到了九点半。”

一家义乌市政府附近的高级酒店在本月12日也接获通知，要求酒店降低两成用电量。有当地小商品生产加工厂东称，生产线被要求“开三（日）停一（日）”。另有服饰厂东诉苦称，工厂被要求开一天停四天，“生产线全部断线了，没办法，工人顶不住，还不如提前回家过年。”

义乌经济开发区一园区工作人员称，义乌市根据规模和类型的不同，将企业分为A、B、C、D四类。A类是大型企业，几乎不受限电影响，B、C类企业停电时间逐步拉长，D类企业则生产全停。义乌市政府服务热线表示，相关措施会持续到年底。

义乌并不缺电，官方于《节能减排通知书》解释限电的初衷，称是为响应义乌市政府“双控”以及“减煤”的节能工作。能源“双控”是指控制能源消费强度和消费总量，“减煤”是指削减煤炭消费总量。

中国国家发改委能源研究所原所长周大地透露，制定“双控”目标，是依据国内生产总值（GDP）碳排放强度，同时，对能源消费总量也有一定限制。他说，“十三五”期间，有区域为经济增长，争相推出高能耗产业，忽视“双控”目标任务。中国人民大学国际能源战略研究中心主任许勤华表示，这也与近期多个省份气温骤降，加之南方地区多以电供暖，使“电网一下供不上”。

受疫情影响，国外企业仍普遍处于关停状态。由于圣诞节及元旦临近，使拥有全球最大小商品批发市场的义乌接获了大量化纤、纺织、印染等高耗能商品制造订单。限电事件经网络传播后，有店家频繁接获客户催单的电话，要求优先保障出货。这使得相关的工厂纷纷以发电机应对。