美知名学者、中国问题专家傅高义去世

日本《朝日新闻》今天（21日）报道，美国知名学者傅高义（Ezra Vogel）当地时间20日在马萨诸塞州一家医院去世，享年90岁。

据澎湃新闻报道，哈佛大学日美关系项目负责人克里斯蒂娜·戴维斯（Christina Davis）对《朝日新闻》证实傅高义了去世的消息。戴维斯称，傅高义在接受外科手术后恢复不佳，于剑桥奥本山医院离世。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，他收到了戴维斯发来的邮件，得知傅高义去世的消息。

美国智库“昆西国家事务研究所”东亚项目主任史文（Michael D. Swaine）也在社交媒体推特上发布了傅高义的死讯。

傅高义1930年出生于俄亥俄州的犹太家庭。哈佛大学毕业，他1964年开始在母校任教。1973年，他接替费正清（John Fairbank）出任哈佛东亚研究中心（现费正清中国研究中心）第二任所长。资料显示，1990年代，傅高义曾在克林顿主政白宫期间担任美国国家情报委员会的东亚国家情报官。

他精通中文和日文。撰有《日本第一》、《邓小平时代》、《中国与日本》、《重整旗鼓一重建美国实例分析》等著作。

傅高义精通中文和日文。1979年，他在日本社会经济腾飞的前一刻，发表了惊世之作《日本第一》，在学术界产生巨大影响，并奠定了此后几十年关于日本的文化人类学研究基础。2011年，傅教授历时10年研究写作的巨著《邓小平》完成，对中国已故邓小平的一生，邓小平与毛泽东等同时代领导人的关系，以及中国多个重大历史事件做了细致记录与解读。去年，他出版了《中国与日本》，对中日关系1400多年的演变提出精辟的见解。

他的《邓小平时代》获准在中国出版，在国际上也收获赞誉无数。另一方面，也有批评者认为他过度赞美邓小平，但傅高义本人不认同“过度赞美”的批评，强调他写的是事实。

2013年，傅高义在海口举行的第23届全国图书交易博览会上，携《邓小平时代》与中国读者见面。谈到该书的争议，傅高义说：“一个学者的责任，是让读者了解他（研究对象）为什么这么做。所以我在书里面尽量让读者了解邓小平行动的背景，在当时的情况如何如何，让读者知道他怎么做。但是，并不表示我完全同意他的做法是最好的选择。很多人对邓小平都可以有自己的判断，但是客观的基础在书里面可以找到。即使是批评者，也可以从书里找到可以利用的客观材料。”

就在去世不久前的今年12月1日，傅高义还就中美关系发表观点。他当天在北京香山论坛视频研讨会上表示，美国当选总统拜登给中美关系带来新的机会，他指出，需要在高层、专业人士以及工作层三个层次做出努力，尽快推动美中两国高层会晤、专业人士进行专业应对，工作层则在细节方面进行沟通。

傅高义还说，美国应该承认中国对世界的贡献，公平地对待中国。

傅高义今年1月中旬受新加坡国立大学中东研究所之邀到新加坡参加学术活动之际，曾接受《联合早报》与“ThinkChina”(《思想中国》)专访，就中美关系等发表看法。（专访全文）