港专家建议英国来港人士检疫三周

香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌在一个电台节目指出，冠病病毒在英国变种，传播性加强，他已建议香港卫生署，要求英国来港人士在酒店完成检疫后，需要在家强制检疫多一星期，直至第19日第三次检测呈阴性才能出社区，相信当局正考虑有关建议。



据香港电台报道，许树昌说，病毒有潜伏期，最重要是政府跨部门合作，尽快将有需要人士送检。他说，政府早前已加强防疫措施，最大问题是许多市民及私人企业都没有响应，一到周末，商场及郊区都有很多人。除口罩影相是高风险活动，如果确诊个案仍处于高双位数，加上源头不明个案多，将有可能要再“加辣”，防疫措施亦要在本周三更新。



许树昌强调，第四波疫情渗透社区，有太多的隐形传播链，他个人建议考虑限制商店的营业时间以及暂停非紧急商店营运，甚至好像澳洲墨尔本一样，限制民众留家，只可派一个代表外出购物。他相信政府内部会商讨，但强调强制留家要到极端情况才会推行。