B站今年被扫黄打非办约谈10余次

中国全国“扫黄打非”办公室今天（21日）发文通报对哔哩哔哩（B站）的监管情况，通报称，今年以来，相关部门对B站行政立案处罚六次，约谈10余次。

据全国扫黄打非网发布的消息，“扫黄打非”办指出，B站被称为年轻人的文化交流社区，但“扫黄打非”部门也发现了不少问题，执法部门曾先后对其刊载儿童“邪典”、违规境外动画片、违规使用境外音视频素材、违规广告、多款游戏角色形象暴露、内容低俗等问题进行整治。

扫黄打非办称，2020年以来共接到群众反映B站问题的线索逾五百条，按照转办线索，上海市相关部门对B站行政立案处罚六次，约谈10余次。

通报称，针对B站平台存在的某些内容涉色情低俗等问题，全国“扫黄打非”办公室近期再次部署上海市“扫黄打非”办组织查处。上海市“扫黄打非”办联合市委网信办、市文旅局12月3日约谈B站，责令其限期整改两周，全面排查违法违规和不良信息，加强视频、直播内容、漫画、图文及相关弹幕和跟评的审核；同时要求在验收网站整改工作合格前，暂停具有舆论属性或社会动员能力的新业务新功能的内测或上线。

“扫黄打非”部门认为，对网络平台加强内容监管要树立“严即是爱”“管就是帮”的理念。就B站来讲，“内容安全比流量更重要”，要纠正对于“年轻人的社区，监管就应该放宽一点”等错误认识。

通报还说，互联网企业驶入快车道是好事，但切勿一味追求速度而违规甚至是发生“事故”。通报强调，高速驰骋的企业尤其要注意“握好方向盘，系好安全带”，加大对青少年常接触产品的审核力度，助推“后浪”们安全冲浪。