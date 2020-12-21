中国允五家券商独立主承银行间信用债发行

虽然最近有关信用债在中国银行间市场地位的问题争论泛起，但更多市场机制完善工作仍在按部就班推进中。几位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会已批准包括中金公司在内的五家券商，可在银行间市场独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务；非银机构首次有望以独立主承销商的身份进入银行间债券融资市场。

其中一位消息人士向路透社称：“协会在上周五已经发了通知，之前券商在银行间承销短融和中票必须拉一家银行，自己只能做联主（联席主承销商）。”据称，此次协会批准的五家券商包括中金公司、光大证券、中信建投证券、华泰证券和国信证券。

另一位消息人士指出，从微观层面看，此举相当于给券商发了一个年终的小“红包”，要说更宏观意义的话，可能是央行在两个债券交易所互联互通的方向上，做出了一个善意的姿态，“对券商肯定是好事，以后不用跟银行分承销费了，不过首批五家大的影响可能也有限”。

中国财政部前部长楼继伟昨天表示，今年以来，宏观杠杆率再次提高，这是特殊时期的特殊表现；非常时期财政货币政策考虑有序退出，但不是立即就退。银行间市场应回归同业拆借市场的本位，信用债应当全部退出。

而楼继伟上述话音刚落，中国央行主管的《金融时报》就引述央行有关专家称，银行间债市实际上是机构投资者的债券市场，信用债在其中发行交易，符合债券市场发展的客观规律和要求。而交易所市场以个人投资者为主，与信用债市场的发展要求匹配性较弱，不宜作为信用债主体市场。

中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，其业务主管部门为中国人民银行。

