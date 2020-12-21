民进党民调：蔡英文今年满意度超六成

民进党今天（21日）发布最新民调显示，60.9%的台湾民众满意总统蔡英文今年的执政表现，36.6%不满意。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，民进党公布的“2020台湾总体表现民调”显示，对于满意蔡英文表现的原因，有29.1%认为是防疫，有4.9%认为是国防，4.9%认为是两岸关系，另有4.1%认为是外交。

而不满意蔡英文表现主要原因，则有7.7%认为是开放美猪牛，7.4%认为是经济，另有4.1%认为是个人形象，3.5%认为是两岸关系，2.4%认为是中天新闻台关台。

民调也调查，台湾与世界各国相比这一年经济表现是“比较好或比较差”，有56.6%认为比较好，32%认为比较差，11.4%无意见。其中泛绿支持者中有77.6%认为比较好，13.9%认为比较差。泛蓝支持者则有39.0%认为比较好，51.9%认为比较差。

对于蔡政府这一年的防疫表现，高达95.1%的民众认为比较好，泛绿支持者有99.5%认为表现较好，泛蓝支持者也有91.1%认为较好。

在外交、维护两岸立场和国防议题上，民调指出，蔡政府的满意度均超过五成，分別是56.6%、55.5%、59.1%，不满意度分別是36.7%、38.7%、34.8%，若细分蓝绿阵营的支持者，相关数据则受到政党因素的影响。

民进党立委罗致政表示，相较于前总统马英九及陈水扁第二任期的第一年，蔡英文的满意度都更高，这是非常不简单的成绩，但民进党不会自满，他也认为是全体民众共同努力的成果。

