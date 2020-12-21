中国首个mRNA冠病疫苗生产车间奠基

中国首个mRNA冠病疫苗生产车间建设奠基仪式今天（21日）在云南省玉溪市疫苗产业园举行，该项目投资2.8亿元人民币（约5700万新元），一期产能为每年1.2亿剂。

据中新社报道，这款mRNA疫苗(ARcoVax)由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、苏州艾博生物科技有限公司与云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“沃森生物”)共同研制，由沃森生物负责该疫苗的产业化建设落地。

该疫苗今年6月19日获得中国国家药品监督管理局批准的药物临床试验批件，目前处于临床试验阶段。

报道称，该疫苗产品一旦获批，将实现中国创新技术路线的mRNA疫苗“零”突破，该疫苗拥有自主知识产权，其核心原料和关键设备已实现国产化。

mRNA疫苗的基本原理是通过特定的递送系统将表达抗原靶标的mRNA导入体内，在体内表达出蛋白并刺激机体产生特异性免疫学反应，从而使机体获得免疫保护。

沃森生物董事长李云春说，mRNA疫苗技术门槛很高，目前仅有美国与德国少数几家公司掌握这一核心技术。mRNA疫苗产品是目前全球公布的三期临床试验结果保护率最高(95%)的疫苗，其技术路线水平也是业界公认最高的。

他表示，在玉溪建设的生产车间将于八个月后建成投产，预计在明年下半年实现产品上市供货。