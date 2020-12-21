英媒：法国头号通缉犯正藏身香港

英媒昨天（20日）报道称，法国警方相信，该国头号通缉犯瓦利（Karim Ouali）正藏身香港，且99%确认瓦利将再犯恐怖的刑事罪行。

网媒香港01报道，英国媒体天空新闻台（Sky News）引述法国逃犯逮捕与搜寻团队负责人克罗利（Jacques Croly）称，瓦利患有抑郁症、偏执和精神分裂，与其碰面的人应要充分意识到，任何遇到他的人都有危险。

克罗利指出，法国警方和港府已展开广泛合作，但瓦利仍逍遥法外，他们尝试谨慎处理此案后，现在公开呼吁民众关注此事，有任何消息马上报警或到欧盟网站提供相关资讯。

瓦利2011年在米卢斯（Mulhouse）机场的控制塔用斧头袭击同事迈耶（Jean Meyer），其后涉嫌谋杀被通缉。瓦利事后逃往瑞士，通过把护照上的姓氏由“O”更改为“Q”，再逃往澳门和香港。他2014年因伪造护照与非法入境而在港被捕并短暂入狱，其护照目前在港府手上也。瓦利从2016年起下落不明，惟当局2018年曾经接报指他仍身处香港，目前无进一步证据显示他已离港。

克罗利说：“他不属任何犯罪组织或有组织集团，无在某处匿藏金钱和现金，所以他必须在香港展开新生活，他有新的妻子、一名儿子，大概还有新朋友。”