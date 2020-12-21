中国发改委回应多省限电：保障能源供应没问题

中国多地近期限制用电引发关注，中国国家发改委官员今天（21日）回应称，将提高发电能力，优化运行方式，多渠道增加电煤供应，保障能源稳定供应的能力“没有问题”。

据中国网网上直播报道，中国国务院新闻办公室今天发表《新时代的中国能源发展》白皮书，中国家发展改革委秘书长赵辰昕在新闻发布会上做出上述表示。

有记者提问说，近期湖南、江西等多地限制用电是否与中国践行节能减排的目标有关系，怎么平衡保障供电和节能减排之间的关系？

赵辰昕回应说，根据近期能源需求增长监测，受工业生产高速增长，以及低温寒流叠加的影响，导致电力需求超出预期，形成高速增长。

他引用数据说明，湖南、江西在12月的用电需求增速都在中国全国位居前列，浙江12月上旬发用电量增速则位居东部省份前列，这些因素拉动了电煤需求增加。另外，最近煤炭价格略微上涨，但电厂的存煤无论是存煤天数还是总量都有保障。

赵辰昕强调，截至目前，中国电力供应总体平稳有序，包括湖南、江西、浙江等几个省在内，居民生活用电都没有受到影响。他也特别提到，浙江不存在电力供应不足的情况。

接下来，国家发改委和能源局会继续指导各地能源企业做好冬季能源保障，具体措施包括，提高发电能力，优化运行方式；进一步多渠道增加电煤供应；以及针对确实存在短期电力供应缺口的地区，指导科学合理调度，确保居民生活用电不受影响。

