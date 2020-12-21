进军大陆的台资餐饮店“一茶一坐”闭店

进军中国大陆近20年的台资连锁餐饮店“一茶一坐”因为经营不佳大规模闭店。

据台湾中央社报道，“一茶一坐”前执行长林盛智说，疫情是压垮事业的最后一根稻草，因为公司几年前已经营不佳，疫情一来就没有调整机会了。他接受采访时说，2016年一茶一坐的经营层换人，近几年经营状况不佳。去年底，基金董事局希望他重掌经营，带领团队做出调整。

林盛智说，当时他们已经准备好，要把过去几年新开发、效益不好的项目去除，把好的内容再整理，像是产品结构更年轻化、让台湾菜系包括茶饮的特色更加凸显等。但是没想到遇到疫情，一茶一坐多在商场内，客人进不来，直营店为主的模式人事及管理成本又高，在“收入不足、支出仍大、市场恢复力不够”的情况下，疫情期间损失高达人民币3000万元（约新台币1.3亿元），只能持续缩减规模，直到完全收摊。

林盛智介绍，目前全中国大陆还有八家以“一茶一坐”为名的加盟店，但实际上已经和总公司没有关系，只能以无偿临时授权的方式协助它们，并帮助解决不再供应半成品后的产品问题。至于大陆消费者预付储值卡的退款问题，消费者可以透过线上申请退款，但据了解，无法全额拿回所储金额。

大陆的央视财经19日报道，“一茶一坐”在其官方账号发布预付卡退卡公告，称由于门店关闭歇业，持有储值卡的消费者可以通过线上申请退款。但是根据网络上的加盟招商信息，“一茶一坐”在大陆有门店超过200家，企业面临无法全部退回消费者储值金的问题。

如果再遇到像疫情这样的灾祸，林盛智建议，企业主首先要止损，和员工协商沟通薪资问题，应对租金问题；然后要能快速转换业务模式，在消费者出不了门的情况下尽速转变为到家服务；最后是尽量应用政府的政策，像是延后交社保、补贴申请、贷款方案等。

不过，一茶一坐在前几年经营成效不佳的情况下，一遇到疫情就受到严重冲击，甚至还来不及申请这些官方优惠政策。

一茶一坐来源于台湾复合式茶餐饮品牌，2001年进驻大陆，2002在上海开出大陆第一家店。从一茶一坐官网能够看到，一茶一坐在上海、北京、杭州、宁波、南京、沈阳、深圳等地域有门店。