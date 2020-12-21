台湾11月外销订单创10年新高

台湾经济部公布11月份外销订单较上年同月增长29.7%，创下2010年以来的最大单月增幅，且大幅优于市场预期，其中又以欧洲订单反弹幅度最显著。

据彭博社报道，台湾经济部公布的新闻稿指出，11月外销订单金额577.8亿美元（774.43亿新元）再刷新历年单月新高纪录，主要受惠国际品牌智能手机递延上市及热销，加上远距设备需求高，带动科技类货品接单明显增长；传统货品亦因国际原材料价格上扬，加上市场需求增加，多呈正增长。

11月份主要接单货品中，除化学品外，其他均达到两位数的正增长资通讯产品年增39.4%增幅最大，金额为历年单月新高，主因国际品牌智能手机新品上市，加上远距商机持续发酵电子产品增幅37.8%居次，金额亦为历年单月新高，主因智能手机、笔电、平板电脑、游戏机等需求强劲

11月份主要接单地区中，全数均为两位数增长，来自美国及欧洲的接单金额为历年单月新高来自美国订单较上年同月增长30.6%来自欧洲订单较上年同月增长50.2%，金额143.9亿美元跃居第二位，超越中国大陆及香港来自中国大陆及香港订单较上年同月增长23.3%。

展望未来，新闻稿称，由于国际品牌智能手机销售递延，加上疫情带动远距设备需求延续，以及5G通讯、高效能运算等新兴科技应用在台湾半导体业者具领先优势下，有助科技货品接单续居高档。不过疫情未解，加上美中贸易争端等不确定因素仍在，后续须关注

国泰金控经济研究处经理陈志录在电话采访中指出，第四季外销订单主要受惠欧美防疫措施可能趋严带动的电子及资讯产品需求增加，以及年底购物旺季带动；以目前欧美秋冬疫情的严峻状态，预料订单至明年初都会有较高水准的增长。

台湾经济部预估，12月份外销订单金额料较上年同期增长29%至32.5%，今年全年则估增长9.3%至9.6%。