香港明起禁英国载客航班抵港

香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始21日宣布，22日起禁止英国载客航班抵港，过去14天曾在英国停留超过两小时人士，包括香港居民亦禁止登机来港，直至另行通知。此外，香港现有限制社交距离措施延长至2021年1月6日。

据香港中通社报道，陈肇始指出，现在疫情处于最严峻的关键时刻，过去一周大幅收紧社交距离措施，但每日新增确诊数字仍维持在80至100例的高峰水平，本地源头不明个案的七天平均数维持在31例高位，接下来能否控制疫情视乎3个因素，其中包括能否成功堵截传染力高七成的英国变种病毒在香港扩散。

在过去14天香港共有1255例新增确诊个案，输入个案占80例，其中17例来自英国，而且最近有不少留学生回港度假。陈肇始形容，英国变种病毒来势汹汹，特区政府有需要推出严厉且针对性的措施，从源头堵截英国变种病毒。

至于已从英国抵港人士，在指定酒店完成14天强制检疫后，仍需进行七天强制居家检疫，直至抵港第19或20天再次完成病毒检测，共21天后才能自由活动。相关措施22日起生效，违反人士会判处定额罚款5000港元（863.92新元）。

另外，现有限制社交距离措施延长至明年1月6日，包括食肆继续维持两人一桌、禁止晚市堂食、酒吧等表列处所继续停业、两人限聚令及口罩令亦继续生效。

陈肇始强烈呼吁所有市民在冬至、圣诞及新年假期保持克制，谢绝所有跨家庭聚会，以免引发“冬至群组”“圣诞群组”，导致疫情一发不可收拾。