报告：中国A股上市筹资额创10年新高

研究报告显示，中国A股IPO（首次公开募股）未受疫情影响，IPO数量和筹资额均大幅增长，2020年全年筹资额创2010年以来新高；上海证券交易所IPO数量全球第一。

据中新社报道，英国伦敦的跨国性专业服务公司安永（Ernst & Young）今日（21日）发布《中国内地和香港首次公开募股（IPO）市场调研》报告。在疫情影响下，全球IPO活动仍保持一定增长，预计有1338家企业在全球上市，同比上升17%；筹资额上升27%，预计为2654亿美元（3555.8亿新元）。

中国内地和香港表现相当突出，IPO数量和筹资额与去年同期相比分别增长了49%和55%，占全球总量的40%和45%。中国内地的疫情得到有效控制，以及科创板的平稳运行，推动A股IPO筹资额创2010年以来新高且平均筹资额保持高位。值得一提的是，上海证券交易所IPO数量全球第一；按筹资额排名，中国企业在全球前十大IPO排名中高居前三甲。

安永大中华地区上市服务主管合伙人何兆烽说，疫情影响全球经济，但中国内地和香港市场，在IPO总数量和集资额方面均表现强劲。

今年A股市场全年预计有395家公司首发上市，由于多家百亿级企业上市以及注册制的实行，今年筹资额达到了4707亿元人民币（962.22亿新元），创2010年以来新高，平均筹资额也保持在近年来的高位。与去年相比，IPO数量和筹资额同比分别增长97%和86%。

从行业来看，百亿级IPO助力科技、媒体和通信成为筹资额第一的行业，工业行业位列IPO数量第一。从地区来看，江苏和上海分列IPO数量和筹资额首位，得益于中芯国际的上市，上海新股筹资额名列第一，北京仅次于上海位列第二。