中疾控：中国没发现变异冠病病毒输入

英国变种冠状病毒散播引起全球关注，很多国家暂停同英国的海陆空交通防范变异病毒输入，中国疾控中心副主任冯子健表示，目前没发现中国已有变异病毒输入，会继续高度关注。

据中国央视新闻客户端报道，冯子健接受央视《新闻1+1》节目采访时说，疾控中心高度关注国际上发生的病毒传播、变异等信息。从中国所获得的病毒序列来看，不管是输入人员、货物还是冷链产品等，从各种途径获得的病毒，都没有发现中国已有变异病毒输入，接下来会继续高度关注，密切监视病毒活动情况。

在变异病毒出现的情况下，中国如何加强“外防输入”，冯子健表示，一方面要严密关注英国和欧洲，甚至全球变异病毒传播的情况；另一方面要再进一步检视现在的防控措施。之前的各项措施有效预防了境外病毒输入，针对这次的变异病毒，正在研究和评估还要在哪些环节和措施上进一步加强。

对于变异病毒传播率提高70%的数据模型推演是否准确的问题，冯子健说，结果无法在人群中去实际测算，只能用模型来推测。但它提供了很重要的提示，在人群中也可以看到变异病毒传播增强的迹象，也有一些实际数据。比如，最近七八周，在英国特别是中南部的发病率，每周大概提升四倍，而新的变异毒株所占比例也大幅提升，这从一个方面佐证了变异病毒传播能力增强。

另外，冯子健强调，病毒现在发现的变异主要是在它的刺突蛋白上发生变异，刺突蛋白非常重要，因为在病毒侵入人体后和人细胞结合时，它是一个非常重要的部位、区域，特别是在受体结合区域（RBD）也有基因变异，这就更令人担心。